ЕС призывает Мексику арестовать Путина по ордеру МУС, если он приедет на инаугурацию

Европейская комиссия призвала мексиканские власти арестовать правителя России Владимира Путина, если он будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум 1 октября.

Об этом в комментарии Euractiv сказал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

По словам Стано, Мексика как участница Римского статута Международного уголовного суда юридически обязана арестовать Путина, на которого выдан ордер на арест, если он примет приглашение посетить церемонию инаугурации в Мехико.

"Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства как член МУС", – добавил он.

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Представитель Еврокомиссии указал, что Мексика приняла участие в мирном саммите в Швейцарии в июне, где "был достигнут консенсус относительно того, что Россия должна прекратить войну против Украины", а во время голосований в ООН "осудила российскую агрессию и призвала Россию остановить ее".

В то же время Стано признал, что "Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии с собственными интересами".

Ранее стало известно, что команда новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум в координации с министром иностранных дел Хуаном Рамоном де ла Фуэнте начала рассылать приглашения президентам разных стран на инаугурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Одно из официальных приглашений поступило Путину.

В марте 2023 года в Международном уголовном суде выдали ордер на арест лидера России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.