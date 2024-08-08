В Германии ультраправого депутата оштрафовали за выращивание лука в Беларуси

Депутату парламента немецкой земли Саксония от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Йоргу Дорнау выписали штраф за незадекларированный бизнес в Беларуси – выращивание лука.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В июне журналисты Welt опубликовали расследование о Дорнау, где установили, что с октября 2020 года он является совладельцем и директором белорусского сельскохозяйственного предприятия – ООО "Цибулька-Бел".

Предприятие Дорнау – который является спикером по вопросам аграрной политики фракции "АдН" в Саксонии и владеет фермой – выращивает лук на нескольких сотнях гектаров в приграничном районе Беларуси вблизи Польши и Литвы.

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Кроме того, по информации Welt, политик "АдГ" несколько раз тайно встречался со сторонниками белорусского диктатора Александра Лукашенко. О встречах и бизнесе в Беларуси он публично не сообщал.

Президиум парламента Саксонии констатировал, что Дорнау нарушил свою обязанность по раскрытию информации в соответствии с законом, и наложил на него штраф в размере 20 862 евро – трехкратный месячный оклад земельного депутата.

"Никто не может просто поехать в диктаторскую Беларусь и основать там ферму, особенно никто из Германии", – прокомментировал председатель фракции Левой партии в Саксонии Рико Гебхардт.

СМИ ранее обнаружили, что член немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстронь также мог тайно побывать в Беларуси в конце 2022 года.

Политик фигурирует в расследовании прокуратуры Мюнхена, которая подозревает его в получении денег из России.