Абсолютна більшість німців підтримують кандидатуру Гарріс у президенти США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс суттєво лідирує в симпатіях німців у порівнянні з її опонентом Дональдом Трампом перед виборами у США.

Про це свідчить результат опитування Deutschlandtrend, дані якого наводить DW, пише "Європейська правда".

Після того, як Джо Байден відмовився висуватися на користь Гарріс, настрої в Німеччині щодо майбутніх виборів у США різко змінилися.

На початку серпня 77% опитаних заявили, що вважають Камалу Гарріс гідною кандидаткою у президенти США, і тільки 10% висловилися на користь Дональда Трампа. 8% не влаштовує жоден із кандидатів.

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На початку липня 59% опитаних у Німеччині не подобався ні Байден, ні Трамп.

Багато німецьких політиків стурбовані можливим поверненням у Білий дім Трампа, який обіцяє запровадити вищі мита на імпорт у разі обрання та поставити умови щодо підтримки США членами військового альянсу НАТО. Німеччина часто перебувала в центрі гніву Трампа під час його першого терміну.

За даними свіжого опитування Ipsos, Гарріс випереджає Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні.

У серпні Гарріс набрала 99% голосів делегатів з'їзду Демократичної партії під час голосування за висунення її кандидатури на президентських виборах у США.