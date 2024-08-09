Абсолютное большинство немцев поддерживают кандидатуру Харрис в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис существенно лидирует в симпатиях немцев по сравнению с ее оппонентом Дональдом Трампом перед выборами в США.

Об этом свидетельствует результат опроса Deutschlandtrend, данные которого приводит DW, пишет "Европейская правда".

После того как Джо Байден отказался выдвигаться в пользу Харрис, настроения в Германии относительно предстоящих выборов в США резко изменились.

В начале августа 77% опрошенных заявили, что считают Камалу Харрис достойным кандидатом в президенты США, и только 10% высказались в пользу Дональда Трампа. 8% не устраивает ни один из кандидатов.

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В начале июля 59% опрошенных в Германии не нравился ни Байден, ни Трамп.

Многие немецкие политики обеспокоены возможным возвращением в Белый дом Трампа, который обещает ввести более высокие пошлины на импорт в случае избрания и поставить условия по поддержке США членами военного альянса НАТО. Германия часто находилась в центре гнева Трампа во время его первого срока.

По данным свежего опроса Ipsos, Харрис опережает Трампа с результатом 42% против 37% в общенациональном опросе.

В августе Харрис набрала 99% голосов делегатов съезда Демократической партии во время голосования за выдвижение ее кандидатуры на президентских выборах в США.