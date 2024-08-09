У Чехії припинили розслідування кібератаки на ЗМІ: сліди ведуть в Росію

Поліція Чехії вирішила призупинити розслідування хакерської атаки на новинний сайт České noviny, де у квітні опублікували фейк про замах на вбивство обраного президента Словаччини Петера Пеллегріні.

Про це повідомило інформагентство ČTK, пише "Європейська правда".

У постанові про припинення розслідування чеська поліція заявила, що не встановила фактів, які б виправдовували порушення кримінальної справи. Причино стала "неможливість встановлення особи, яка вчинила напад".

"Однак з постанови випливає, що сліди атаки ведуть до Росії", – пише інформагентство.

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Інцидент стався 23 квітня, коли невідомий зловмисник зламав систему безпеки публікацій сайту Ceske Noviny, який бере частину контенту в ČTK, і розмістив фейк про попередження замаху на Пеллегріні.

Через кілька днів після хакерської атаки через WhatsApp почали поширюватися скріншоти повідомлень, в яких стверджувалося, що зловмисник був зовнішнім співробітником ČTK, який нібито зробив це за винагороду в розмірі 51 тисяча доларів.

"Ми шкодуємо, що не дізналися ім'я справжнього злочинця, але впевнені, що чеські слідчі зробили все, що було в їхніх силах. Те, що сліди ведуть до Росії, узгоджується з аналогічним досвідом польського агентства PAP, яке також зіткнулося з хакерською атакою", – заявив генеральний директор ČTK Ярослав Кабеле.

Польське інформаційне агентство PAP стало об'єктом хакерської атаки наприкінці травня. Там опублікували фейкове повідомлення про те, що польський прем'єр-міністр планує оголосити часткову мобілізацію і відправити війська в Україну.

Польські спецслужби дійшли висновку, що це була російська кібератака через сплановану дезінформацію.