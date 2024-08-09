В Чехии прекратили расследование кибератаки на СМИ: следы ведут в Россию

Полиция Чехии решила приостановить расследование хакерской атаки на новостной сайт České noviny, где в апреле опубликовали фейк о покушении на убийство избранного президента Словакии Петера Пеллегрини.

Об этом сообщило информагентство ČTK, пишет "Европейская правда".

В постановлении о прекращении расследования чешская полиция заявила, что не установила фактов, которые бы оправдывали возбуждение уголовного дела. Причиной стала "невозможность установления лица, совершившего нападение".

"Однако из постановления следует, что следы атаки ведут в Россию", – пишет информагентство.

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Инцидент произошел 23 апреля, когда неизвестный злоумышленник взломал систему безопасности публикаций сайта Ceske Noviny, который берет часть контента у ČTK, и разместил фейк о предупреждении покушения на Пеллегрини.

Через несколько дней после хакерской атаки через WhatsApp начали распространяться скриншоты сообщений, в которых утверждалось, что злоумышленник был внешним сотрудником ČTK, который якобы сделал это за вознаграждение в размере 51 тысяча долларов.

"Мы сожалеем, что не узнали имя настоящего преступника, но уверены, что чешские следователи сделали все, что было в их силах. То, что следы ведут в Россию, согласуется с аналогичным опытом польского агентства PAP, которое также столкнулось с хакерской атакой", – заявил генеральный директор ČTK Ярослав Кабеле.

Польское информационное агентство PAP стало объектом хакерской атаки в конце мая. Там опубликовали фейковое сообщение о том, что польский премьер-министр планирует объявить частичную мобилизацию и отправить войска в Украину.

Польские спецслужбы пришли к выводу, что это была российская кибератака из-за спланированной дезинформации.