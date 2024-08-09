Чехія з Європолом розслідує діяльність "мисливців на педофілів"

Чеська поліція розслідує діяльність груп людей, які полюють на педофілів в інтернеті, після чого їх шантажують або б’ють, спільно з Європейським поліцейським управлінням (Європол).

Про це повідомив речник поліції Чехії Якуб Вінцалек, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як пояснює Вінцалек, самопроголошені "мисливці на педофілів" – це, як правило, молодь – в інтернеті листуються з потенційними злочинцями під виглядом дітей, часто обмінюючись з ними порнографічними матеріалами, і просять про зустріч.

"Під час зустрічі група протистоїть або погрожує сексуальним хижакам, нападає на них або шантажує їх. "Мисливці" знімають відео зустрічі, а потім публікують його в соціальних мережах", – додав він.

Реклама:

За словами Вінцалека, чеська поліція співпрацює з Європолом, позаяк групи "мисливців за педофілами" діють по всій Європі. У Чехії вже розслідують кілька злочинів, пов'язаних із цими групами, зокрема пограбування і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

"Групи полювання на педофілів намагаються діяти як самопроголошені захисники суспільства, які беруть правосуддя в свої руки", – говорить речник поліції Чехії.

Нагадаємо, у 2022 році правоохоронні органи 14 країн ЄС спільно з Європолом викрили мережу зловмисників, які в соцмережах знаходили українських біженців і обманом намагалися продати їх у трудове чи сексуальне рабство.