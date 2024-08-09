Чехия с Европолом расследует деятельность "охотников на педофилов"

Чешская полиция расследует деятельность групп людей, которые охотятся на педофилов в интернете, после чего их шантажируют или избивают, совместно с Европейским полицейским управлением (Европол).

Об этом сообщил представитель полиции Чехии Якуб Винцалек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как объясняет Винцалек, самопровозглашенные "охотники на педофилов" – это, как правило, молодежь – в интернете переписываются с потенциальными преступниками под видом детей, часто обмениваясь с ними порнографическими материалами, и просят о встрече.

"Во время встречи группа противостоит или угрожает сексуальным хищникам, нападает на них или шантажирует их. "Охотники" снимают видео встречи, а затем публикуют его в социальных сетях", – добавил он.

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По словам Винцалека, чешская полиция сотрудничает с Европолом, так как группы "охотников за педофилами" действуют по всей Европе. В Чехии уже расследуют несколько преступлений, связанных с этими группами, в частности ограбления и причинение тяжких телесных повреждений.

"Группы охоты на педофилов пытаются действовать как самопровозглашенные защитники общества, которые берут правосудие в свои руки", – говорит представитель полиции Чехии.

Напомним, в 2022 году правоохранительные органы 14 стран ЕС совместно с Европолом разоблачили сеть злоумышленников, которые в соцсетях находили украинских беженцев и обманом пытались продать их в трудовое или сексуальное рабство.