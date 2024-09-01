В немецких Саксонии и Тюрингии проходят земельные выборы, где могут победить ультраправые
В воскресенье, 1 сентября, избиратели восточногерманских земель Саксонии и Тюрингии голосуют на выборах в земельные парламенты.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Избирательные участки откроются в 8 утра по местному времени (9 по Киеву) в обеих землях и закроются в 18:00.
Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, а первые результаты экзит-полов ожидаются вскоре после этого.
На выборах в обеих землях большие шансы на победу имеют ультраправые и популистские силы.
Опросы общественного мнения показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует в Тюрингии и идет на втором месте в Саксонии.
Также прогнозируют высокий результат для новосозданного левого Альянса Сары Вагенкнехт (BSW).
Правящая коалиция Германии, в которую входят социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), "зеленые" и Свободные демократы (СвДП), согласно опросам, покажут плохие результаты на выборах.
Если СДПГ набирает около 6% в обеих землях, "Зеленые" и СвДП отстают еще больше.
Накануне несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против ультраправой "Альтернативы для Германии" в городе Эрфурте – столице федеральной земли Тюрингия.
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