В немецких Саксонии и Тюрингии проходят земельные выборы, где могут победить ультраправые

В воскресенье, 1 сентября, избиратели восточногерманских земель Саксонии и Тюрингии голосуют на выборах в земельные парламенты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Избирательные участки откроются в 8 утра по местному времени (9 по Киеву) в обеих землях и закроются в 18:00.

Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков, а первые результаты экзит-полов ожидаются вскоре после этого.

Реклама:

На выборах в обеих землях большие шансы на победу имеют ультраправые и популистские силы.

Опросы общественного мнения показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует в Тюрингии и идет на втором месте в Саксонии.

Также прогнозируют высокий результат для новосозданного левого Альянса Сары Вагенкнехт (BSW).

Правящая коалиция Германии, в которую входят социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), "зеленые" и Свободные демократы (СвДП), согласно опросам, покажут плохие результаты на выборах.

Если СДПГ набирает около 6% в обеих землях, "Зеленые" и СвДП отстают еще больше.

Накануне несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против ультраправой "Альтернативы для Германии" в городе Эрфурте – столице федеральной земли Тюрингия.

Читайте больше о важных выборах в восточных немецких землях, которые могут иметь последствия для Украины