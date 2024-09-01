Боррель відреагував на вбивство ХАМАС шести ізраїльських заручників

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав до негайного припинення вогню на Близькому Сході після вбивства ХАМАС шести ізраїльських заручників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

Сили Ізраїлю витягнули тіла шести заручників з тунелю на півдні Гази, де вони, ймовірно, були вбиті незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські війська, повідомили в неділю військові.

Ізраїльські військові оголосили про вилучення тіл з-під землі в південному місті Рафах на тлі початку кампанії з вакцинації від поліомієліту на зруйнованій війною території і спалаху насильства на окупованому Західному березі річки Йордан.

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"Я в жаху від вбивства 6 ізраїльських заручників Хамасу, тіла яких були знайдені в Газі. Ці молоді невинні чоловіки та жінки вже давно мали бути доставлені в безпечне місце та до своїх близьких.

Ми підтримуємо всіх заручників. Нам потрібне припинення вогню, щоб покласти край цій трагедії і повернути всіх заручників додому", – написав Боррель.

Раніше цього тижня Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонував 27 країнам-членам ЄС запровадити санкції проти членів ізраїльського уряду.

Нагадаємо, під час візиту до Ізраїлю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу прийняв "проміжну пропозицію" США, спрямовану на зменшення розбіжностей з угрупованням ХАМАС.

Наразі переговори щодо перемир'я в Газі зайшли у глухий кут через позицію ХАМАС.