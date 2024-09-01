Боррель отреагировал на убийство ХАМАС шести израильских заложников

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке после убийства ХАМАС шести израильских заложников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Силы Израиля вытащили тела шести заложников из туннеля на юге Газы, где они, вероятно, были убиты незадолго до того, как до них добрались израильские войска, сообщили в воскресенье военные.

Израильские военные объявили об извлечении тел из-под земли в южном городе Рафах на фоне начала кампании по вакцинации от полиомиелита на разрушенной войной территории и вспышки насилия на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

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"Я в ужасе от убийства 6 израильских заложников Хамаса, тела которых были найдены в Газе. Эти молодые невинные мужчины и женщины уже давно должны были быть доставлены в безопасное место и к своим близким.

Мы поддерживаем всех заложников. Нам нужно прекращение огня, чтобы положить конец этой трагедии и вернуть всех заложников домой", – написал Боррель.

Ранее на этой неделе Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предложил 27 странам-членам ЕС ввести санкции против членов израильского правительства.

Напомним, во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял "промежуточное предложение" США, направленное на уменьшение разногласий с группировкой ХАМАС.

Сейчас переговоры о перемирии в Газе зашли в тупик из-за позиции ХАМАС.