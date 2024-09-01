Ейфелева вежа збереже олімпійські кільця після Ігор у Парижі

Культова паризька Ейфелева вежа збереже олімпійські кільця, якими її прикрашають з червня, і після завершення Паралімпійських ігор, як наразі тривають.

Про це заявила в суботу мер Парижа Анн Ідальго, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

"Як мер Парижа, рішення за мною, і у мене є згода МОК (Міжнародного олімпійського комітету)", – сказала Ідальго.

"Так, вони (кільця) залишаться на Ейфелевій вежі", – зазначила вона, не уточнивши, як довго.

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Ідальго сказала, що п'ять легших кілець такого ж розміру замінять ті, що були закріплені на найбільш символічному пам'ятнику французької столиці, тому що нинішні "занадто важкі", щоб протриматися довго.

Ідальго також повторила своє бажання, щоб олімпійський казан залишився в саду Тюїльрі, але останнє слово буде за президентом Емманюелем Макроном, оскільки це місце є державною власністю.

Організатори отримали широке визнання на національному та міжнародному рівнях за безперебійне проведення ігор, мальовничим тлом для яких слугували найвідоміші пам'ятки Парижа.

Ідальго привітала успіх, завдяки якому французи "знову полюбили Париж", який "ніколи більше не буде таким, як раніше", посилаючись на плани знову дозволити купання в деяких частинах Сени до літа 2025 року.

Нагадаємо, за кілька годин до церемонії закриття Олімпійських ігор, у Парижі затримали чоловіка, який намагався видертися на Ейфелеву вежу.

Також повідомляли, що Франція зірвала майже 70 кібератак, пов’язаних із Олімпійськими іграми.