Туск обурений рішенням Німеччини про перевірки на кордонах

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск вважає, що рішення Німеччини розпочати контроль на всіх сухопутних кордонах є неприйнятним з погляду Варшави та означає "де-факто призупинення Шенгенської зони у великих масштабах".

Про це він сказав на зустрічі керівників польських дипломатичних установ у вівторок, 10 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За словами Туска, Польща не може погодитись із рішення Німеччини, покликаному стримати міграцію.

"Ми очікуємо завтра (11 вересня. – Ред.)… рішення з боку Німеччини про посилення прикордонного контролю з усіма сусідами Німеччини, зокрема, звичайно, і з Польщею, і на всіх пунктах перетину кордону, де-факто призупинення (Шенгенської зони. – Ред.) вже в такому великому масштабі", – додав він.

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Прем’єр Польщі вважає, що це відбувається "у відповідь на помилки німецької, а не польської політики багато років тому", а також через внутрішньополітичну ситуацію в самій Німеччині.

"Ми звернемося до інших країн, яких торкнуться ці рішення Берліна в найближчі години, з проханням терміново провести консультації щодо дій ЄС з цього питання. З усіма сусідами німецької держави", – пообіцяв Туск.

У понеділок очільниця МВС Ненсі Фезер оголосила про поновлення прикордонного контролю на усіх кордонах Німеччини з сусідами. Мерц закликав взагалі не впускати мігрантів в країну. У лавах "Зелених" назвали його поведінку "шантажем".

Канцлер Олаф Шольц закликав політсили спробувати досягти згоди у питанні міграції та сказав, що був би "дуже радий" такому результату.

Лідер опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц раніше закликав до ще жорсткіших заходів у сфері міграційної політики, аніж ті, що планує коаліція у межах міграційної реформи.