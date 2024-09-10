Туск возмущен решением Германии о проверках на границах

Польский премьер-министр Дональд Туск считает, что решение Германии начать контроль на всех сухопутных границах является неприемлемым с точки зрения Варшавы и означает "де-факто приостановление Шенгенской зоны в больших масштабах".

Об этом он сказал на встрече руководителей польских дипломатических учреждений во вторник, 10 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По словам Туска, Польша не может согласиться с решением Германии, призванном сдержать миграцию.

"Мы ожидаем завтра (11 сентября. – Ред.)... решения со стороны Германии об усилении пограничного контроля со всеми соседями Германии, в том числе, конечно, и с Польшей, и на всех пунктах пересечения границы, де-факто приостановление (Шенгенской зоны. – Ред.) уже в таком большом масштабе", – добавил он.

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Премьер Польши считает, что это происходит "в ответ на ошибки немецкой, а не польской политики много лет назад", а также из-за внутриполитической ситуации в самой Германии.

"Мы обратимся к другим странам, которых коснутся эти решения Берлина в ближайшие часы, с просьбой срочно провести консультации относительно действий ЕС по этому вопросу. Со всеми соседями немецкого государства", – пообещал Туск.

В понедельник глава МВД Нэнси Фезер объявила о возобновлении пограничного контроля на всех границах Германии с соседями. Мерц призвал вообще не впускать мигрантов в страну. В рядах "Зеленых" назвали его поведение "шантажом".

Канцлер Олаф Шольц призвал политсилы попытаться достичь согласия в вопросе миграции и сказал, что был бы "очень рад" такому результату.

Лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц ранее призвал к еще более жестким мерам в сфере миграционной политики, чем те, что планирует коалиция в рамках миграционной реформы.