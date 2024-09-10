Литва засудила російські "вибори" в окупованому Криму та Севастополі

Міністерство закордонних справ Литви рішуче засудило так звані "вибори" до органів місцевого самоврядування, які Москва влаштувала на окупованій території України – в Криму та місті Севастополь.

Про це йдеться в заяві литовського МЗС від 10 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Литви наголосило, що результати "виборів" на окупованих українських територіях "не можуть бути визнані і не можуть створювати ілюзію легітимності".

"Жодна особа, обрана на цих "виборах", не може називатися легітимним представником жителів Кримського півострова", – йдеться в заяві.

Реклама:

МЗС Литви наголосило, що послідовно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів і ніколи не визнає незаконну окупацію та анексію Криму й частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити військову агресію проти України, вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної української території та поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів", – додали там.

Як відомо, 8 вересня Росія проводила вибори до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня. В МЗС України наголосили, що результати так званих "виборів" є нікчемними, а самі "вибори" – нелегітимними.

Євросоюз також засудив проведення Російською Федерацією місцевих виборів в окупованих Криму та Севастополі. Засудили це і в Раді Європи.