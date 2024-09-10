Литва осудила российские "выборы" в оккупированном Крыму и Севастополе

Министерство иностранных дел Литвы решительно осудило так называемые "выборы" в органы местного самоуправления, которые Москва устроила на оккупированной территории Украины – в Крыму и городе Севастополь.

Об этом говорится в заявлении литовского МИД от 10 сентября, сообщает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Литвы отметило, что результаты "выборов" на оккупированных украинских территориях "не могут быть признаны и не могут создавать иллюзию легитимности".

"Ни одно лицо, избранное на этих "выборах", не может называться легитимным представителем жителей Крымского полуострова", – говорится в заявлении.

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МИД Литвы подчеркнул, что последовательно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и никогда не признает незаконную оккупацию и аннексию Крыма и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить военную агрессию против Украины, вывести свои войска со всей международно признанной украинской территории и уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", – добавили там.

Как известно, 8 сентября Россия проводила выборы в местные органы власти субъектов РФ разного уровня. В МИД Украины отметили, что результаты так называемых "выборов" являются ничтожными, а сами "выборы" – нелегитимными.

Евросоюз также осудил проведение Российской Федерацией местных выборов в оккупированных Крыму и Севастополе. Осудили это и в Совете Европы.