За що Єврокомісія готується покарати словацького прем’єра Фіцо і чи зупинить це його

Єврокомісія може піти на вкрай болісне фінансове покарання Словаччини.

Наразі це не є офіційною інформацією – про це, посилаючись на свої джерела, пише агентство Bloomberg. Проте навіть така неофіційна інформація стала справжньою сенсацією у Братиславі.

І не виключено, що це зможе скорегувати політику уряду Роберта Фіцо, залежного від європейських субвенцій.

Про те, чому Єврокомісія може покарати Словаччину і які це може мати наслідки, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Покарання для Фіцо: чи піде Єврокомісія на заморозку коштів для Словаччини. Далі – стислий її виклад.

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Джерела Bloomberg стверджують, що Єврокомісію не влаштували пояснення словацького уряду щодо скасування спеціальної прокуратури, яка здійснювала нагляд за корупційними справами топпосадовців.

Саме тому, переконують джерела Bloomberg, у Єврокомісії готуються до запуску процедури притягнення до відповідальності Словаччини, а остаточне рішення про застосування цього покарання ухвалить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Щоправда, поки незрозуміло, наскільки масштабним буде це покарання.

Стверджується, що Єврокомісія вивчає можливість повернення всіх або частини грантів на боротьбу з COVID у розмірі 2,7 млрд євро, які Словаччина отримала як частину витрат ЄС на боротьбу з наслідками пандемії.

Ці гроші були виділені за умови жорсткого контролю за їх використанням, причому словацький уряд погодився з тим, що цей контроль має проводити спеціальна прокуратура.

Треба пояснити, що ліквідація спеціальної прокуратури стала одним із перших рішень уряду Роберта Фіцо. І це не дивно, адже розслідування, які вели співробітники цієї прокуратури, стосувалися низки членів команди Фіцо.

А для більшої надійності новий словацький уряд скоротив термін покарання за корупційні та економічні злочини.

Довгий час Роберт Фіцо переконував Брюссель, що ліквідація спеціальної прокуратури ніяк не ослабить боротьбу з корупцією. Повідомлення джерел Bloomberg свідчать, що у ЄС до цих аргументів поставилися досить скептично.

І тут згадка спецпрокуратури в угоді про виділення Словаччині коштів для боротьби з наслідками коронавірусу є вдалою можливістю для Єврокомісії пояснити незадоволення цим кроком уряду Фіцо.

Показово, що цей крок виявився несподіванкою для Братислави – в уряді Фіцо, схоже, просто не очікували від Єврокомісії такого буквоїдства.

Однак залишається набагато важливіше питання: чи готові в Єврокомісії до реального покарання Фіцо, чи обмежаться лише погрозами?

Адже всім очевидно, що проблеми з демократією у Словаччині не обмежуються лише ліквідацією спеціальної прокуратури. Повернувши собі владу, Роберт Фіцо та його союзники крок за кроком перетворюють Словаччину на авторитарну країну на кшталт Угорщини.

І схоже, що нещодавній замах на Роберта Фіцо лише прискорив цей процес, активізувавши напади проти опозиції.

"Фіцо потрібно щонайменше ще два роки, щоб укріпити свою владу до такого стану, щоб не боятися погроз Єврокомісії. Але зараз він у вразливому становищі – втрата європейських субвенцій здатна поставити хрест на його планах виграти наступні вибори", – уточнює Дулеба.

Чи означає це, що словацькому уряду доведеться піти на поступки, скасовуючи свої найбільш одіозні рішення?

Можливо, але за умови, якщо Єврокомісія дійсно буде готова на потужний тиск. Наразі незрозуміло, до якої межі може цей тиск дійти. Але, якщо ця погроза виявиться блефом – дрейф Братислави в бік орбанівської Угорщини може стати незворотним.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Покарання для Фіцо: чи піде Єврокомісія на заморозку коштів для Словаччини.