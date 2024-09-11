За что Еврокомиссия готовится наказать словацкого премьера Фицо и остановит ли это его

Еврокомиссия может пойти на крайне болезненное финансовое наказание Словакии.

Пока это не является официальной информацией – об этом, ссылаясь на свои источники, пишет агентство Bloomberg. Однако даже такая неофициальная информация стала настоящей сенсацией в Братиславе.

И не исключено, что это сможет скорректировать политику правительства Роберта Фицо, зависимого от европейских субвенций.

О том, почему Еврокомиссия может наказать Словакию и какие это может иметь последствия, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Наказание для Фицо: пойдет ли Еврокомиссия на заморозку средств для Словакии. Далее – краткое ее изложение.

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Источники Bloomberg утверждают, что Еврокомиссию не устроили объяснения словацкого правительства об отмене специальной прокуратуры, которая осуществляла надзор за коррупционными делами топ-чиновников.

Именно поэтому, убеждают источники Bloomberg, в Еврокомиссии готовятся к запуску процедуры привлечения к ответственности Словакии, а окончательное решение о применении этого наказания примет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правда, пока непонятно, насколько масштабным будет это наказание.

Утверждается, что Еврокомиссия изучает возможность возврата всех или части грантов на борьбу с COVID в размере 2,7 млрд евро, которые Словакия получила как часть расходов ЕС на борьбу с последствиями пандемии.

Эти деньги были выделены при условии жесткого контроля за их использованием, причем словацкое правительство согласилось с тем, что этот контроль должна проводить специальная прокуратура.

Надо объяснить, что ликвидация специальной прокуратуры стала одним из первых решений правительства Роберта Фицо. И это неудивительно, ведь расследования, которые вели сотрудники этой прокуратуры, касались ряда членов команды Фицо.

А для большей надежности новое словацкое правительство сократило срок наказания за коррупционные и экономические преступления.

Долгое время Роберт Фицо убеждал Брюссель, что ликвидация специальной прокуратуры никак не ослабит борьбу с коррупцией. Сообщения источников Bloomberg свидетельствуют, что в ЕС к этим аргументам отнеслись довольно скептически.

И здесь упоминание спецпрокуратуры в соглашении о выделении Словакии средств для борьбы с последствиями коронавируса является удачной возможностью для Еврокомиссии объяснить недовольство этим шагом правительства Фицо.

Показательно, что этот шаг оказался неожиданностью для Братиславы – в правительстве Фицо, похоже, просто не ожидали от Еврокомиссии такого буквоедства.

Однако остается гораздо более важный вопрос: готовы ли в Еврокомиссии к реальному наказанию Фицо или ограничатся лишь угрозами?

Ведь всем очевидно, что проблемы с демократией в Словакии не ограничиваются только ликвидацией специальной прокуратуры. Вернув себе власть, Роберт Фицо и его союзники шаг за шагом превращают Словакию в авторитарную страну вроде Венгрии.

И похоже, что недавнее покушение на Роберта Фицо лишь ускорило этот процесс, активизировав нападения против оппозиции.

"Фицо нужно как минимум еще два года, чтобы укрепить свою власть до такого состояния, чтобы не бояться угроз Еврокомиссии. Но сейчас он в уязвимом положении – потеря европейских субвенций способна поставить крест на его планах выиграть следующие выборы", – уточняет Дулеба.

Означает ли это, что словацкому правительству придется пойти на уступки, отменяя свои наиболее одиозные решения?

Возможно, но при условии, если Еврокомиссия действительно будет готова на мощное давление. Пока непонятно, до какого предела может это давление дойти. Но, если эта угроза окажется блефом – дрейф Братиславы в сторону орбановской Венгрии может стать необратимым.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Наказание для Фицо: пойдет ли Еврокомиссия на заморозку средств для Словакии.