Певица Тейлор Свифт, мнение которой важно для миллионов американцев, публично поддержала Харрис

Американская поп-певица Тейлор Свифт, мнение которой имеет значение для миллионов ее фанатов, публично выразила поддержку кандидату в президенты от демократов, действующему вице-президенту Камале Харрис.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

10 сентября после первых теледебатов Харрис и Трампа на телеканале ABC, которые считают успехом для Харрис, Свифт опубликовала пост в своем Instagram, в котором выразила поддержку Харрис.

Она написала, что смотрела дебаты, и призвала американцев, которые еще не начинали разбираться в позициях кандидатов, поинтересоваться, что они говорят о важнейших для них вопросах.

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Свифт сказала, что не может молчать о своем мнении после распространения сгенерированного ИИ видео, где она якобы выражает поддержку Трампу.

"Самый простой способ бороться с деизнформацией – это правда. На выборах 2024 года я буду голосовать за Камалу Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Волза. Я голосую за Харрис, потому что она отстаивает права и занимается теми важными вопросами, которые, по моему мнению, нуждаются в "борце"... Я провела свое исследование и сделала свой выбор. Ваше исследование для себя – это ваше дело, и ваш выбор – ваше дело", – отметила Свифт.

Певица подписалась под постом как "бездетная барышня с котами", иронизируя над фразой, которой кандидат в вице-президенты от Трампа критиковал демократов.

На утро по Киеву ее пост в Instagram собрал почти 5 млн лайков, из которых первые 2 млн, по наблюдениям журналистов, появились в первые же полчаса.

В 2020 году Свифт выразила поддержку Байдену и Камале Харрис.

О роли Тейлор Свифт в американской политике читайте в статье Тайное оружие Байдена: как певица Тейлор Свифт может повлиять на результаты выборов в США.



