У Британії аудит вказав на ризики для підготовки власних військових через навчання українців

Аудиторське відомство Британії заявило, що постійна робота місії з підготовки українських військових створює обмеження для підготовки британських військових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SkyNews.

Національний офіс аудиту (NAO), який є органом при парламенті, у своїй доповіді зауважив, що постійна робота місії з підготовки українських військових, відомої як Operation Interflex, створила труднощі з підготовкою британських військових.

"У плануванні подальшої підтримки України Міністерство оборони має балансувати стратегічні інтереси Британії з підтриманням власних військових спроможностей", – зазначив очільник NAO Гарет Дейвіс.

Реклама:

Як зазначають, для функціонування місії задіяно приблизно чверть ресурсної бази для навчання, яку має Британія.

Через це клопотання від британської армії про використання певних полігонів у 2023 році відхиляли у 8 разів частіше, ніж у 2019 році.

"У Міністерстві оборони визнали, що операція Interflex обмежить спроможності британської армії з навчання власних військових", – йдеться у звіті.

У ньому також вказують, що програму Operation Interforge – навчання для українських морпіхів, де також активно залучена Британія – вирішили перенести у Нідерланди саме через те, що її не вийшло би поєднувати з тренуваннями британської морської піхоти.

У звіті також згадали зауваження від української сторони, що під час навчань у Британії приділяють недостатньо уваги безпілотникам та РЕБ через регуляторні обмеження.

У Міноборони Британії після публікації доповіді прокоментували, що усі британські військові мають доступ до навчальної бази, необхідної для підтримання боєготовності.

"Але ми вітаємо доповідь NAO, у якій визнають, що українці будуть краще готові захищати свою країну від протиправного російського вторгнення завдяки навчанню, яке надає Британія", – заявили у відомстві, додавши, що через місію з 2022 року пройшли понад 45 тисяч українців, і з них 89% залишили позитивні відгуки про рівень підготовки.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.

Фінляндія у червні 2024 року вперше визнала, що проводила навчання українських військових на своїй території.

