В Британии аудит указал на риски для подготовки собственных военных из-за обучения украинцев

Аудиторское ведомство Британии заявило, что постоянная работа миссии по подготовке украинских военных создает ограничения для подготовки британских военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Национальный офис аудита (NAO), который является органом при парламенте, в своем докладе отметил, что постоянная работа миссии по подготовке украинских военных, известной как Operation Interflex, создала трудности с подготовкой британских военных.

"В планировании дальнейшей поддержки Украины Министерство обороны должно балансировать стратегические интересы Британии с поддержанием собственных военных возможностей", – отметил глава NAO Гарет Дейвис.

Реклама:

Как отмечается, для функционирования миссии задействовано примерно четверть ресурсной базы для обучения, которую имеет Великобритания.

Поэтому ходатайство от британской армии об использовании определенных полигонов в 2023 году отклоняли в 8 раз чаще, чем в 2019 году.

"В Министерстве обороны признали, что операция Interflex ограничит способности британской армии по обучению собственных военных", – говорится в отчете.

В нем также указывают, что программу Operation Interforge – обучение для украинских морпехов, где также активно вовлечена Великобритания, – решили перенести в Нидерланды именно потому, что ее не получилось бы сочетать с тренировками британской морской пехоты.

В отчете также упомянули замечания от украинской стороны, что во время учений в Британии уделяют недостаточно внимания беспилотникам и РЭБ из-за регуляторных ограничений.

В Минобороны Великобритании после публикации доклада прокомментировали, что все британские военные имеют доступ к учебной базе, необходимой для поддержания боеготовности.

"Но мы приветствуем доклад NAO, в котором признают, что украинцы будут лучше готовы защищать свою страну от противоправного российского вторжения благодаря обучению, которое предоставляет Великобритания", – заявили в ведомстве, добавив, что через миссию с 2022 года прошли более 45 тысяч украинцев, и из них 89% оставили положительные отзывы об уровне подготовки.

Напомним, недавно Министерство обороны Британии предупредило, что российские шпионы могут использовать беспилотники для слежки за британскими военными базами, где проходят подготовку украинские солдаты.

Финляндия в июне 2024 года впервые признала, что проводила обучение украинских военных на своей территории.