Швеція збільшить фінансування на судову систему для посилення боротьби зі злочинністю

Швеція у бюджеті на наступний рік суттєво збільшить видатки на судову систему у рамках заходів для боротьби зі злочинністю.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр юстиції Гуннар Строммер.

Міністр оголосив, що у бюджеті на 2025 рік видатки на судову систему зростуть на 3,46 млрд шведських крон – 335 млн доларів.

Загальний бюджет на судову систему у 2025 році досягне 86,7 млрд крон.

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Строммер зазначив, що хоча пов’язані з організованою злочинністю інциденти цьогоріч менш численні, ніж у 2023 році, ризик погіршення ситуації досі зберігається.

"Ми ставимо за мету відновити безпеку у Швеції для усіх доброчесних громадян. А це передбачає три основних пункти: боротьба з серйозним криміналом, з кримінальною економікою та з вербуванням неповнолітніх та молоді до банд", – заявив міністр.

Шведський уряд внесе бюджет на розгляд парламенту 19 вересня.

Нагадаємо, наприкінці літа Швеція, Норвегія і Данія домовились поглибити співпрацю для боротьби зі злочинністю на тлі сплеску залучення неповнолітніх до діяльності шведських банд.

Данія посилила перевірки на кордоні зі Швецією.