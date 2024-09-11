Укр Рус Eng

Швеція збільшить фінансування на судову систему для посилення боротьби зі злочинністю

Новини — Середа, 11 вересня 2024, 13:10 — Марія Ємець

Швеція у бюджеті на наступний рік суттєво збільшить видатки на судову систему у рамках заходів для боротьби зі злочинністю. 

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр юстиції Гуннар Строммер.

Міністр оголосив, що у бюджеті на 2025 рік видатки на судову систему зростуть на 3,46 млрд шведських крон – 335 млн доларів. 

Загальний бюджет на судову систему у 2025 році досягне 86,7 млрд крон. 

Реклама:

Строммер зазначив, що хоча пов’язані з організованою злочинністю інциденти цьогоріч менш численні, ніж у 2023 році, ризик погіршення ситуації досі зберігається. 

"Ми ставимо за мету відновити безпеку у Швеції для усіх доброчесних громадян. А це передбачає три основних пункти: боротьба з серйозним криміналом, з кримінальною економікою та з вербуванням неповнолітніх та молоді до банд", – заявив міністр. 

Шведський уряд внесе бюджет на розгляд парламенту 19 вересня.  

Нагадаємо, наприкінці літа Швеція, Норвегія і Данія домовились поглибити співпрацю для боротьби зі злочинністю на тлі сплеску залучення неповнолітніх до діяльності шведських банд.

Данія посилила перевірки на кордоні зі Швецією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція
Реклама: