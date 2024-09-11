Швеция увеличит финансирование судебной системы для усиления борьбы с преступностью

Швеция в бюджете на следующий год существенно увеличит расходы на судебную систему в рамках мер по борьбе с преступностью.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр юстиции Гуннар Строммер.

Министр объявил, что в бюджете на 2025 год расходы на судебную систему вырастут на 3,46 млрд шведских крон (335 млн долларов).

Общий бюджет на судебную систему в 2025 году достигнет 86,7 млрд крон.

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Строммер отметил, что хотя связанные с организованной преступностью инциденты в этом году менее многочисленны, чем в 2023 году, риск ухудшения ситуации до сих пор сохраняется.

"Мы ставим целью восстановить безопасность в Швеции для всех добропорядочных граждан. А это предполагает три основных пункта: борьба с серьезным криминалом, с криминальной экономикой и с вербовкой несовершеннолетних и молодежи в банды", – заявил министр.

Шведское правительство внесет бюджет на рассмотрение парламента 19 сентября.

Напомним, в конце лета Швеция, Норвегия и Дания договорились углубить сотрудничество для борьбы с преступностью на фоне всплеска привлечения несовершеннолетних к деятельности шведских банд.

Дания усилила проверки на границе со Швецией.