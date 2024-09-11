На польській Віслі під Краковом фіксують мор риби: підозрюють скид з підприємства
Новини — Середа, 11 вересня 2024, 13:35 —
На ділянці течії Вісли у Малопольському воєводстві Польщі почала масово гинути риба, причину лиха з’ясовують.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
У вівторок-середу почали надходити повідомлення, що на ділянці течії річки під Краковом, від міста Неполоміце до Нове Бжесько, спливають десятки мертвих рибин.
Місцеві мешканці повідомляють також про специфічний запах від річки і темний колір води.
У регіональному управлінні водними ресурсами припустили, що причиною загибелі риби стали високі температури, низький рівень води та мала концентрація кисню у воді.
Керівник регіонального управління водними ресурсами Войцех Козак не став виключати, що причиною став скид із заводу переробки стічних вод.
Воєводська інспекція з охорони довкілля вирушила на підприємство з перевіркою.
Останній перед цим серйозний випадок загибелі риби у Польщі стався на річці Одра влітку 2022 року. Фахівці дійшли висновку, що безпосередньою причиною загибелі риби стали золотисті водорослі.
Як відомо, наприкінці серпня-початку вересня в українській частині річки Сейм та на Десні загинули десятки тисяч рибин через забруднену воду, що прийшла з верхів’я Сейму з території Росії.