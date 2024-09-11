На польській Віслі під Краковом фіксують мор риби: підозрюють скид з підприємства

На ділянці течії Вісли у Малопольському воєводстві Польщі почала масово гинути риба, причину лиха з’ясовують.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У вівторок-середу почали надходити повідомлення, що на ділянці течії річки під Краковом, від міста Неполоміце до Нове Бжесько, спливають десятки мертвих рибин.

Tomasz Malec

Місцеві мешканці повідомляють також про специфічний запах від річки і темний колір води.

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У регіональному управлінні водними ресурсами припустили, що причиною загибелі риби стали високі температури, низький рівень води та мала концентрація кисню у воді.

Керівник регіонального управління водними ресурсами Войцех Козак не став виключати, що причиною став скид із заводу переробки стічних вод.

Воєводська інспекція з охорони довкілля вирушила на підприємство з перевіркою.

Останній перед цим серйозний випадок загибелі риби у Польщі стався на річці Одра влітку 2022 року. Фахівці дійшли висновку, що безпосередньою причиною загибелі риби стали золотисті водорослі.

Як відомо, наприкінці серпня-початку вересня в українській частині річки Сейм та на Десні загинули десятки тисяч рибин через забруднену воду, що прийшла з верхів’я Сейму з території Росії.