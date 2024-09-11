На Висле под Краковом фиксируют мор рыбы: подозревают сброс с предприятия

На участке течения Вислы в Малопольском воеводстве Польши начала массово гибнуть рыба, причину бедствия выясняют.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В среду начали поступать сообщения, что на участке течения реки под Краковом, от города Неполомице до Нове Бжеско, всплывают десятки мертвых рыб.

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Местные жители сообщают также о специфическом запахе от реки и темном цвете воды.

В региональном управлении водными ресурсами предположили, что причиной гибели рыбы стали высокие температуры, низкий уровень воды и малая концентрация кислорода в воде.

Руководитель регионального управления водными ресурсами Войцех Козак не стал исключать, что причиной стал сброс с завода переработки сточных вод.

Воеводская инспекция по охране окружающей среды отправилась на предприятие с проверкой.

Последний перед этим серьезный случай гибели рыбы в Польше произошел на реке Одра летом 2022 года. Специалисты пришли к выводу, что непосредственной причиной гибели рыбы стали золотистые водоросли.

Как известно, в конце августа-начале сентября в украинской части реки Сейм и на Десне погибли десятки тысяч рыбин из-за загрязненной воды, пришедшей из верховьев Сейма с территории России.