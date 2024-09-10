У Варшаві обміління Вісли продовжує бити рекорди: місцями рівень води впав до 20 см

Рівень води у річці Вісла продовжує знижуватися на тлі тривалої відсутності опадів та оновив історичний рекорд.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це заявили в Інституті метеорології та управління водними ресурсами.

10 вересня спостережна станція "Варшава Бульвари" зафіксувала "мінімальний" рекорд – рівень води у цьому місці знизився до безпрецедентних 20 см.

Dziś na stacji Warszawa–Bulwary zarejestrowano rekordowo niski stan wody (20 cm). Do tej pory absolutne minimum wynosiło 26 cm – wartość ta osiągnięta była podczas suszy letnio-jesiennej w 2015 roku (28 i 29 sierpnia oraz 5 września).https://t.co/s2HcpPVtQq pic.twitter.com/tE4gur3th2 Реклама: September 10, 2024

Перед цим рекордними були показники вихідних, коли рівень води у цьому ж місці сягав 25 см. Після того він продовжив знижуватися і в понеділок становив 21 см.

Подібна ситуація останній раз спостерігалася під час посухи 2015 року, але тоді мінімальний показник становив 26 см.

Рекордний мінімум зафіксували також на спостережній станції "Варшава-Надвілянувка": у понеділок рівень води становив 57 см, а у вівторок знизився до 56 см, побивши на 12 см рекорд 2022 року.

В Інституті заявили, що цьогорічна посуха вже досягла свого піку. У басейні річки Одра ситуація вже починає поступово покращуватися через опади у західній частині країни.

"Наступними днями ми очікуємо дуже значне підвищення рівня води у басейнах Одри та Вісли", – зазначили в Інституті.

Останніми роками екстремальне обміління спостерігалося і на інших річках Європи, зокрема Рейні.

У Нідерландах, Німеччині та Чехії тоді виступили на поверхню так звані "голодні камені".