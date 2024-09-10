Укр Рус Eng

У Варшаві обміління Вісли продовжує бити рекорди: місцями рівень води впав до 20 см

Новини — Вівторок, 10 вересня 2024, 12:56 — Марія Ємець

Рівень води у річці Вісла продовжує знижуватися на тлі тривалої відсутності опадів та оновив історичний рекорд. 

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це заявили в Інституті метеорології та управління водними ресурсами. 

10 вересня спостережна станція "Варшава Бульвари" зафіксувала "мінімальний" рекорд – рівень води у цьому місці знизився до безпрецедентних 20 см. 

Перед цим рекордними були показники вихідних, коли рівень води у цьому ж місці сягав 25 см. Після того він продовжив знижуватися і в понеділок становив 21 см. 

Подібна ситуація останній раз спостерігалася під час посухи 2015 року, але тоді мінімальний показник становив 26 см. 

Рекордний мінімум зафіксували також на спостережній станції "Варшава-Надвілянувка": у понеділок рівень води становив 57 см, а у вівторок знизився до 56 см, побивши на 12 см рекорд 2022 року. 

В Інституті заявили, що цьогорічна посуха вже досягла свого піку. У басейні річки Одра ситуація вже починає поступово покращуватися через опади у західній частині країни. 

"Наступними днями ми очікуємо дуже значне підвищення рівня води у басейнах Одри та Вісли", – зазначили в Інституті. 

Останніми роками екстремальне обміління спостерігалося і на інших річках Європи, зокрема Рейні

У Нідерландах, Німеччині та Чехії тоді виступили на поверхню так звані "голодні камені".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща клімат
Реклама: