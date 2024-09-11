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Президент Литви на Кримській платформі: Не можна, щоб порушення прав людини стали нормою

Новини — Середа, 11 вересня 2024, 13:59 — Марія Ємець

Президент Литви Гітанас Науседа на саміті Кримської платформи закликав не звикати до системних порушень Росією прав людини в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", короткий переказ своєї промови Науседа опублікував в X (Twitter).

Литовський президент нагадав, що агресія РФ проти України почалася понад 10 років тому саме із Криму.

"І там її правління терором також має скінчитися. На 4-му саміті Кримської платформи я наголосив, що ми не можемо допустити, аби масштабні порушення прав людини стали "новою нормальністю". Справедливість відновиться лише з перемогою України", – заявив Гітанас Науседа. 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.

Нагадаємо, 11 вересня для участі у саміті Кримської платформи до Києва особисто прибули багато іноземних лідерів. Окрім президента Литви, це також прем’єрка Латвії, держсекретар США і глава МЗС Британії, прем’єр Хорватії, очільник Сенату Чехії. 

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