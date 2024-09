Президент Литви на Кримській платформі: Не можна, щоб порушення прав людини стали нормою

Президент Литви Гітанас Науседа на саміті Кримської платформи закликав не звикати до системних порушень Росією прав людини в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", короткий переказ своєї промови Науседа опублікував в X (Twitter).

Литовський президент нагадав, що агресія РФ проти України почалася понад 10 років тому саме із Криму.

Russia's aggression started in Crimea more than 10 years ago. This is where its reign of terror must also end.



At the 4th Summit of @crimeaplatform, I stressed that we cannot allow massive human rights violations to become a "new normal". Only 🇺🇦 victory will restore justice! pic.twitter.com/Wo1T01m0dd

Реклама: