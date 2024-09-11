Президент Литви на Кримській платформі: Не можна, щоб порушення прав людини стали нормою

Президент Литви Гітанас Науседа на саміті Кримської платформи закликав не звикати до системних порушень Росією прав людини в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", короткий переказ своєї промови Науседа опублікував в X (Twitter).

Литовський президент нагадав, що агресія РФ проти України почалася понад 10 років тому саме із Криму.

Russia's aggression started in Crimea more than 10 years ago. This is where its reign of terror must also end.



At the 4th Summit of @crimeaplatform, I stressed that we cannot allow massive human rights violations to become a "new normal". Only 🇺🇦 victory will restore justice! pic.twitter.com/Wo1T01m0dd Реклама: September 11, 2024

"І там її правління терором також має скінчитися. На 4-му саміті Кримської платформи я наголосив, що ми не можемо допустити, аби масштабні порушення прав людини стали "новою нормальністю". Справедливість відновиться лише з перемогою України", – заявив Гітанас Науседа.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.

Нагадаємо, 11 вересня для участі у саміті Кримської платформи до Києва особисто прибули багато іноземних лідерів. Окрім президента Литви, це також прем’єрка Латвії, держсекретар США і глава МЗС Британії, прем’єр Хорватії, очільник Сенату Чехії.