У Косові висунули звинувачення проти 45 сербів за участь у збройному нападі в селі Баньська

Спеціальна прокуратура частково визнаного Косова спрямувала до суду звинувачення проти 45 осіб, яких вважають учасниками сербського збройного угруповання, що торік влаштувало напад на косовську поліцію у селі Баньська на півночі Косова.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Спецпрокуратура спрямувала до суду звинувачення щодо 45 осіб, яких вважають співучасниками інциденту в селі Баньська муніципалітету Звечан, що на півночі Косова, внаслідок чого один поліцейський загинув.

Звинуваченим інкримінують злочини проти конституційного ладу та безпеки Косова, фінансування тероризму та відмивання грошей.

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Прокурор Наїм Абазі зазначив, що завдяки співпраці з органами США, ЄС та іншими партнерами прокуратура отримала підкріплюючі докази для звинувачення.

За його словами, під час розслідування вилучили понад 1266 одиниць зброї та обладнання, готівку, заблокували банківські рахунки підозрюваних, наклали арешт на рухоме та нерухоме майно.

Прокуратура Косова підтвердила, що серед ключових звинувачених – Мілан Радойчич, віцепрезидент провідної політсили косовських сербів, партії "Сербський список", якого вважають лідером угруповання і який взяв на себе відповідальність за напад.

За словами Абазі, інші обвинувачені виконували різні ролі в злочинній групі – "від організації та керівництва терористичною діяльністю до фінансування та відмивання грошей".

Наразі троє людей, затриманих під час нападу в Баньській, перебувають під вартою у Косові. Ще троє учасників групи загинули під час перестрілки з косовськими силовиками у Баньській. Решта, наскільки відомо, втекли до Сербії – включно з Радойчичем, якого оголосили у розшук через Інтерпол.

Розслідування нападу в Баньській проводить і Вища прокуратура в Белграді, яка через EULEX (Місію ЄС з питань верховенства права) запросила у Приштини певну інформацію у справі, але запит відхилили.

Міністерство юстиції Косова заявило, що запит Сербії суперечить кільком пунктам Закону про міжнародне правове співробітництво, і що "тільки судові органи Косова мають юрисдикцію розглядати справи, скоєні на території країни".

Про події у Баньській "ЄвроПравда" розповідала у статті Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.