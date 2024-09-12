В Косове выдвинули обвинения 45 сербам за участие в вооруженном нападении в селе Баньска

Специальная прокуратура частично признанного Косова направила в суд обвинения против 45 человек, которых считают участниками сербской вооруженной группировки, устроившей в прошлом году нападение на косовскую полицию в селе Баньска на севере Косова.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

Спецпрокуратура направила в суд обвинения в отношении 45 человек, которых считают соучастниками инцидента в селе Баньска муниципалитета Звечан, что на севере Косова, в результате чего один полицейский погиб.

Обвиняемым инкриминируют преступления против конституционного строя и безопасности Косова, финансирование терроризма и отмывание денег.

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Прокурор Наим Абази отметил, что благодаря сотрудничеству с органами США, ЕС и другими партнерами прокуратура получила подкрепляющие доказательства для обвинения.

По его словам, в ходе расследования изъяли более 1266 единиц оружия и оборудования, наличные деньги, наложен арест на движимое и недвижимое имущество, заблокированы банковские счета подозреваемых.

Прокуратура Косова подтвердила, что среди ключевых обвиняемых – Милан Радойчич, вице-президент ведущей политсилы косовских сербов, партии "Сербский список", которого считают лидером группировки и который взял на себя ответственность за нападение.

По словам Абази, другие обвиняемые выполняли различные роли в преступной группе – "от организации и руководства террористической деятельностью до финансирования и отмывания денег".

Сейчас три человека, задержанных во время нападения в Баньской, находятся под стражей в Косове. Еще трое участников группы погибли во время перестрелки с косовскими силовиками в Баньской. Остальные, насколько известно, сбежали в Сербию – включая Радойчича, которого объявили в розыск через Интерпол.

Расследование нападения в Баньской проводит и Высшая прокуратура в Белграде, которая через EULEX (Миссию ЕС по вопросам верховенства права) запросила у Приштины определенную информацию по делу, но запрос отклонили.

Министерство юстиции Косова заявило, что запрос Сербии противоречит нескольким пунктам Закона о международном правовом сотрудничестве и что "только у судебных органов Косова есть юрисдикция рассматривать дела, совершенные на территории страны".

О событиях в Баньской "ЕвроПравда" рассказывала в статье Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове.