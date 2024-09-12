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ЗМІ: У Польщі припускають, що "дрона, який порушив кордон" взагалі не існувало

Новини — Четвер, 12 вересня 2024, 12:56 — Марія Ємець

У Польщі нібито схиляються до того, що заявленого порушення кордону російським дроном взагалі не було і радар зафіксував "метеорологічне явище".

Як повідомляє "Європейська правда", такі коментарі отримали журналісти RMF FM від неназваних співрозмовників в армії. 

За їхніми словами, зараз базовою версією розслідування є те, що у день ймовірного порушення невідомим об’єктом кордону Польщі під час масованої атаки РФ по українських містах радари зафіксували "атмосферне явище", а не безпілотник. 

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Серед іншого, припускають, що на роботу засобів моніторингу могло вплинути активізоване у той час обладнання на території України. 

Водночас не виключають, що пошуків можливих уламків цього об’єкта ще поновлять. 

Військові продовжують аналізувати дані з радіолокаційних систем Польщі та союзників. Також контактують з українською стороною для уточнення деталей. 

Нагадаємо, 26 серпня у польській армії заявили про порушення повітряного простору країни під час ракетно-дронової атаки Росії по українських містах. Припускали, що цей об’єкт був безпілотником, оскільки його швидкість була замала для ракети. 

Після тривалого прочісування місцевості в районі, де він зник з радарів, уламків так і не виявили. З 5 вересня пошуки припинили. 

Версію про "метеорологічне явище" ще у перші дні озвучив спікер Сейму Польщі після того, як спілкувався з військовими. 

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Польща інциденти
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