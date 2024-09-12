В Финляндии школьники отбились от экскурсии и пересекли границу с Россией

Группа финских школьников во время экскурсии без разрешения пересекла российскую границу, после чего Пограничная служба Финляндии начала расследование.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Ученики, как считается, были на экскурсии в районе Кангаскоски у реки Хиитоланйоки, расположенном вблизи восточной границы Финляндии.

Во время экскурсии десять школьников зашли в пограничную зону, из них пятеро, как считается, пересекли границу Финляндии с Россией.

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Офицеры финской пограничной службы заметили несанкционированных путешественников в пограничной зоне Симпеле и задержали их.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии начала предварительное расследование событий и контактирует с опекунами детей. Другой информации о случае она не предоставила.

Как отмечает Yle, незаконное пересечение государственной границы является уголовным правонарушением, но в Финляндии возраст уголовной ответственности наступает с 15 лет.

Финляндия с конца прошлого года закрыла пункты пропуска на границе с Россией из-за искусственного миграционного давления, а также позволила пограничникам блокировать искателей убежища из этой страны.

Тем временем в Норвегии готовят изменения в законодательство для наказания родителей, которые отправляют своих несовершеннолетних детей в ультраконсервативные религиозные школы за границу.