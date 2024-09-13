Стефанишина рассказала, как готовятся к скринингу на соответствие праву ЕС ключевого раздела

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции и глава Минюста Ольга Стефанишина рассказала, как Украина готовится к сверке на соответствие праву ЕС блока украинских законов, который будет играть ключевую роль в процессе вступления.

Как сообщает "Европейская правда", ее слова приводит пресс-служба Минюста.

Стефанишина обсуждала этот вопрос на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон в Киеве 12 сентября.

Среди прочего, вице-премьер рассказала, как Киев готовится ко второй двусторонней сессии Украина-ЕС в рамках скрининга – по разделу 23 "Верховенство права и основополагающие права и свободы" (Кластер 1 "Основы процесса вступления в ЕС"). Сессия пройдет в Брюсселе 17-19 сентября.

Реклама:

"От Украины участие в сессии онлайн и офлайн примут около 300 человек: руководство судебной системы страны, антикоррупционной инфраструктуры, представители правоохранительных органов. Все наши переговорщики интенсивно готовились к этой встрече с мая текущего года. Это действительно огромная команда профессионалов, хорошо подготовленная к переговорному процессу", – отметила Стефанишина.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной министром юстиции – вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Читайте также первое интервью "ЕвроПравды" со Стефанишиной после перестановок в правительстве: "При вступлении в ЕС нам придется потренировать умение не разочаровываться".