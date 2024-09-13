У Франції пасажири експреса на 5 годин застрягли у дорозі через підозрілий пакунок

У четвер пасажири французького швидкісного потяга сполученням "Тур-Париж" застрягли у дорозі на додаткові 5 годин через підозрілий пакунок.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Дорога з Тура до Парижа потягом TGV за нормальних умов триває трохи більше години. Потяг відправився о 17:17 і мав прибути на Монпарнаський вокзал о 18:36, натомість прибув із затримкою на п’ять годин.

Після відправлення у салоні помітили декілька картонних коробок, залишених без нагляду. Коли власника знайти не вдалося, поїзд зупинили на станції Вандом, евакуювали 480 пасажирів та викликали вибухотехніків.

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Спершу люди чекали на парковці, потім їм запропонували для розміщення залу та автобус. Деякі люди замовили туди доставку піци і очікування минуло загалом комфортно.

О 21:45 команда саперів, що їхала туди з Версаля, оголосила, що в коробках немає нічого небезпечного, і потяг нарешті продовжив рух та прибув до Парижа о 23:35.

Наприкінці серпня рейс з паризького аеропорту Орлі до Монпельє скасували через анонімне повідомлення про нібито вибухівку на борту.

А у червні цього року одну з центральних площ Праги частково перекривали через підозрілу валізу.