У Франції пасажири експреса на 5 годин застрягли у дорозі через підозрілий пакунок
У четвер пасажири французького швидкісного потяга сполученням "Тур-Париж" застрягли у дорозі на додаткові 5 годин через підозрілий пакунок.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Дорога з Тура до Парижа потягом TGV за нормальних умов триває трохи більше години. Потяг відправився о 17:17 і мав прибути на Монпарнаський вокзал о 18:36, натомість прибув із затримкою на п’ять годин.
Після відправлення у салоні помітили декілька картонних коробок, залишених без нагляду. Коли власника знайти не вдалося, поїзд зупинили на станції Вандом, евакуювали 480 пасажирів та викликали вибухотехніків.
Спершу люди чекали на парковці, потім їм запропонували для розміщення залу та автобус. Деякі люди замовили туди доставку піци і очікування минуло загалом комфортно.
О 21:45 команда саперів, що їхала туди з Версаля, оголосила, що в коробках немає нічого небезпечного, і потяг нарешті продовжив рух та прибув до Парижа о 23:35.
Наприкінці серпня рейс з паризького аеропорту Орлі до Монпельє скасували через анонімне повідомлення про нібито вибухівку на борту.
А у червні цього року одну з центральних площ Праги частково перекривали через підозрілу валізу.