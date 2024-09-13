Во Франции пассажиры экспресса на пять часов застряли в пути из-за подозрительного багажа

В четверг пассажиры французского скоростного поезда сообщением "Тур – Париж" застряли в пути на дополнительные пять часов из-за подозрительного багажа.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Дорога из Тура в Париж поездом TGV при нормальных условиях длится чуть больше часа. Поезд отправился в 17:17 и должен был прибыть на Монпарнасский вокзал в 18:36, но прибыл с задержкой на пять часов.

После отправления в салоне заметили несколько картонных коробок, оставленных без присмотра. Когда владельца найти не удалось, поезд остановили на станции Вандом, эвакуировали 480 пассажиров и вызвали взрывотехников.

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Сначала люди ждали на парковке, потом им предложили для размещения зал и автобус. Некоторые люди заказали туда доставку пиццы и ожидание прошло в целом комфортно.

В 21:45 команда саперов, которая ехала туда из Версаля, объявила, что в коробках нет ничего опасного, и поезд наконец продолжил движение и прибыл в Париж в 23:35.

В конце августа рейс из парижского аэропорта Орли в Монпелье отменили из-за анонимного сообщения о якобы взрывчатке на борту.

А в июне этого года одну из центральных площадей Праги частично перекрывали из-за подозрительного чемодана.