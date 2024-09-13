В ОП очікують, що механізм компенсацій збитків від агресії РФ запрацює у 2025-му

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра прогнозує, що у 2025 році вдасться запустити міжнародний компенсаційний механізм для відшкодування збитків від агресії Росії, створений у Гаазі.

Про це вона написала у Facebook за підсумками другої підготовчої зустрічі учасників механізму, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мудрої, в зустрічі взяли участь понад 100 представників з 55 країн з усіх континентів, ЄС і Ради Європи, які обговорили "ключові принципи роботи майбутньої комісії" та провели перше читання проєкту нового міжнародного інструменту.

"Уже наступного року ми маємо завершити ці переговори і підписати угоду про створення комісії з розгляду заяв для запуску цього міжнародного інструменту", – додала заступниця глави ОП, наголосивши, що для міжнародних процесів "це безпрецедентна швидкість".

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Нагадаємо, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

У червні виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

Реєстр збитків уже почав приймати заявки від постраждалих у результаті агресії Росії, але наразі не існує безпосередньо механізму, який визначав би суму компенсації в кожному випадку і те, як вона виплачуватиметься.

Цим механізмом має стати компенсаційна комісія, яка діятиме на базі міжнародної угоди, ратифікованої учасниками Реєстру. У березні Ірина Мудра, тоді ще заступниця міністра юстиції, прогнозувала, що на її створення піде щонайменше рік.