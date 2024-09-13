В ОП ожидают, что механизм компенсаций убытков от агрессии РФ заработает в 2025-м

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая прогнозирует, что в 2025 году удастся запустить международный компенсационный механизм для возмещения ущерба от агрессии России, созданный в Гааге.

Об этом она написала в Facebook по итогам второй подготовительной встречи участников механизма, сообщает "Европейская правда".

По словам Мудрой, во встрече приняли участие более 100 представителей из 55 стран со всех континентов, ЕС и Совета Европы, которые обсудили "ключевые принципы работы будущей комиссии" и провели первое чтение проекта нового международного инструмента.

"Уже в следующем году мы должны завершить эти переговоры и подписать соглашение о создании комиссии по рассмотрению заявлений для запуска этого международного инструмента", – добавила заместитель главы ОП, подчеркнув, что для международных процессов „это беспрецедентная скорость".

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Напомним, соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

В июне исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

Реестр убытков уже начал принимать заявки от пострадавших в результате агрессии России, но пока не существует непосредственно механизма, который определял бы сумму компенсации в каждом случае и то, как она будет выплачиваться.

Этим механизмом должна стать компенсационная комиссия, которая будет действовать на базе международного соглашения, ратифицированного участниками Реестра. В марте Ирина Мудрая, тогда еще заместитель министра юстиции, прогнозировала, что на ее создание уйдет минимум год.