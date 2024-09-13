У Києві та Варшаві кажуть про прогрес у формуванні Українського легіону в Польщі

Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський заявили, що обговорили прогрес стосовно формування так званого Українського легіону на польській території.

Про це вони сказали на спільній пресконференції в Києві в п’ятницю, 13 вересня, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави українського МЗС, формування Українського легіону, передбаченого двосторонньої безпекової угоди, потребує "відповідних практичних кроків по лінії Міністерств оборони".

"Вони зараз на стадії фіналізації, і оскільки це чутливе питання, після того як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину", – додав Сибіга.

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Своєю чергою Сікорський підтвердив, що обговорював питання Українського легіону з українським колегою, але не буде розкривати деталей, аби не надати додаткову інформацію Росії для можливих актів саботажу.

"Але треба сказати, що ми трошечки порухали справу вперед", – зазначив польський міністр, підтвердивши готовність Варшави підготувати український підрозділ у Польщі, до складу якого будуть входити українці.

Нагадаємо, йдеться про легіон, створення якого анонсував президент України Володимир Зеленський під час підписання безпекової угоди з Польщею на початку липня.

На полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців.

Але нещодавно журналісти писали, що Український легіон нібито досі залишається "ідеєю на папері".