У Німеччині поновили заклики передати Україні Taurus для ударів по Росії

Політики із Вільної демократичної партії Німеччини та "Зелених", які входять до федеральної коаліції, вкотре закликали розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus для далекобійних ударів по Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

Дискусії стосовно постачання Taurus поновились у німецькому політикумі на тлі зустрічі президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у Вашингтоні.

Вона, як очікується, буде присвячена питанню, чи слід дозволити Україні атакувати цілі в глибині Росії за допомогою далекобійної зброї.

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Голова комітету з питань оборони в Європейському парламенті Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від Вільної демократичної партії наполягає, що Україна "повинна мати можливість знищувати військові об'єкти на території Росії, з яких по Україні щодня стріляють ракети, безпілотники і крилаті ракети".

"Лише за допомогою військової сили можна повернути Путіна на дипломатичний шлях. Це також означає, що Німеччина повинна нарешті поставити Taurus", – підкреслила політикиня.

Схожу думку висловив і політик від "Зелених", голова комітету Бундестагу з питань Європи Тоні Хофрайтер, який і раніше закликав до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

"Для того, щоб ефективно відбивати російські ракетні атаки, Україна повинна мати можливість боротися з російськими пусковими базами на російській території за допомогою далекобійної зброї", – підкреслив він.

Хофрайтер додав, що не остерігається можливої відповіді Росії: "У своїх погрозах Росія завжди посилається саме на ті червоні лінії, які ми самі накреслили".

Хоча США, Британія і Франція передали Києву власні далекобійні ракети, Німеччина досі виступає проти надання Україні Taurus, побоюючись ескалації з боку Москви.