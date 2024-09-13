В Германии возобновили призывы передать Украине Taurus для ударов по России

Политики из Свободной демократической партии Германии и "Зеленых", которые входят в федеральную коалицию, в очередной раз призвали разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus для дальнобойных ударов по России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

Дискуссии относительно поставок Taurus возобновились в немецком политикуме на фоне встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтоне.

Она, как ожидается, будет посвящена вопросу, следует ли позволить Украине атаковать цели в глубине России с помощью дальнобойного оружия.

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Председатель комитета по вопросам обороны в Европейском парламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерманн от Свободной демократической партии настаивает, что Украина "должна иметь возможность уничтожать военные объекты на территории России, из которых по Украине ежедневно стреляют ракеты, беспилотники и крылатые ракеты".

"Только с помощью военной силы можно вернуть Путина на дипломатический путь. Это также означает, что Германия должна наконец поставить Taurus", – подчеркнула политик.

Похожее мнение высказал и политик от "Зеленых", председатель комитета Бундестага по вопросам Европы Тони Хофрайтер, который и ранее призывал к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.

"Для того, чтобы эффективно отражать российские ракетные атаки, Украина должна иметь возможность бороться с российскими пусковыми базами на российской территории с помощью дальнобойного оружия", – подчеркнул он.

Хофрайтер добавил, что не опасается возможного ответа России: "В своих угрозах Россия всегда ссылается именно на те красные линии, которые мы сами начертили".

Хотя США, Британия и Франция передали Киеву собственные дальнобойные ракеты, Германия до сих пор выступает против предоставления Украине Taurus, опасаясь эскалации со стороны Москвы.