В МИД опровергли данные Bild, что "план победы" Зеленского предусматривает заморозку войны

В МИД Украины опровергли, якобы президент Владимир Зеленский готов предложить России прекращение огня на части фронта после публикации об этом издания Bild.

С опровержением выступил представитель МИД Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Зеленский в ближайшие недели поедет в США, чтобы представить свою стратегию по победе в войне президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Издание пишет, якобы предложение включает как требование разрешить удары западным дальнобойным вооружением вглубь России, так и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на определенных участках фронта – и, таким образом, на временное замораживание ситуации. В публикации издание не указало, откуда у него данные о якобы содержании плана.

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"Нет, Украина не планирует соглашаться ни на какое "замораживание" войны. Источник, который сообщил об этом, не знает о плане президента Зеленского. Элементы, которые президент представит в США, несомненно, усилят, а не ослабят Украину и ее воинов", – заявил представитель министерства в соцсети Х (Twitter).

Нет, Украина не планирует соглашаться ни на какое "замораживание" войны. Источник, который рассказал об этом, не знает о плане президента @ZelenskyyUA. Элементы, которые Президент представит в США, несомненно, будут укреплять, а не ослаблять Украину и ее воинов. pic.twitter.com/x1zuhIpvYE

– Георгий Тихий (@SpoxUkraineMFA) 15 сентября 2024 года

Кроме того, советник президента Зеленского Дмитрий Литвы в комментарии "Украинской правде" уверяет, что это неправда, и немецкое издание не могло видеть этот документ.

"Bild распространил фейк. План победы Bild не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку Плана победы, никто с Bild не говорил", – сказал Литвин.

Зеленский ранее отмечал, что в его плане "немного пунктов", каждый из которых "будет зависеть от решения Байдена, а не Путина".

В прошлом месяце Зеленский анонсировал подготовку "плана победы", который планируют представить Байдену, а также кандидатам в президенты США – Камале Харрис и Дональду Трампу.