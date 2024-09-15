Україна запропонувала допомогу Чехії, яка потерпає від повеней

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що від України надійшла пропозиція допомогти країні впоратися з наслідками руйнівних повеней.

Про це Ліпавський розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив Ліпавському, що президент схвалив допомогу Чехії. Ліпавський передасть пропозицію Києва на екстреному засіданні уряду.

Він повідомив, що Україна запропонувала кадрову та матеріальну допомогу своїх рятувальних служб.

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Ukrajina nám právě nabídla personální i materiální pomoc svých záchranných složek s odstraňováním následků ničivých povodní. Ministr @andrii_sybiha mě informoval, že s pomocí Česku souhlasil prezident @ZelenskyyUa. Nabídku budu tlumočit na mimořádném jednání vlády. 🇨🇿🤝🇺🇦 – Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 15, 2024

Через катастрофічну повінь і вітер у Чехії сотні тисяч людей залишились без світла, висока вода почала руйнувати будинки.

"Укрзалізниця" повідомила, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.