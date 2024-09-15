Через катастрофічну повінь і вітер у Чехії сотні тисяч людей залишились без світла

Через сильний вітер і катастрофічну повінь в Чехії без електроенергії залишились сотні тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє tn.nova.

Енергетична компанія E.ON оголосила надзвичайний стан у Південноморавському краї, краї Височина, Злінському краї та частині Оломоуцького краю.

"Ми робимо все можливе, щоб відновити постачання, але через складні погодні умови, в яких нам доводиться працювати (сильний дощ і вітер), і складну наявність несправностей, відзначаємо, що терміни ремонту на цей момент не можуть бути точно оцінені", – заявили в компанії.

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Затоплене місто Опава фото: idnes

У неділю вранці енергетична комапнія CEZ Distribution повідомила про катастрофічний стан в 11 районах у північних регіонах країни.

"Хоча ми працювали всю ніч, на цей момент ми маємо 230 повідомлень про несправності на високовольтних лініях. Найскладніша ситуація в Моравсько-Сілезькому та Оломоуцькому краях, а також у місті Градец-Кралове та Ліберецькому краї", – повідомили в компанії.

"Понад 200 тисяч людей залишилися без світла на нашій території обслуговування. На жаль, ситуація не покращується, і через затоплення місцевості та сильний вітер виникають нові несправності. Наші монтажники та колеги з інших компаній працюють і працюватимуть цілий день там, де це дозволить безпека", – додали в компанії.

Дощі в Чехії очікуються до вівторка. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявив, що країна готується до "важких вихідних".

Австрія, Польща і Румунія також повідомили про повені в останні дні.

У Румунії повінь забрала життя чотирьох людей.

У Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск в неділю оголосив про першу жертву повені.