"Укрзалізниця" попередила про скасування рейсів у Польщі та Чехії через повені

Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Укрзалізниця" перебуває на зв’язку з перевізниками обох країн і готова допомогти з гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів.

Станом на зараз два поїзди з Праги – до Чопа і до Перемишля – досі на території Чехії. Пасажири цих потягів – без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси.

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"Тому ми нагадуємо, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків", – зазначили в "Укрзалізниці".

Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то у компанії радять звязатися з чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки.

Нагадаємо, через сильний вітер і катастрофічну повінь в Чехії без електроенергії залишились сотні тисяч людей.

У Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск в неділю оголосив про першу жертву повені.

Австрія і Румунія також повідомили про повені в останні дні.