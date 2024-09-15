Туск розпорядився оголосити стан стихійного лиха у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що планує оголошення у країні стану стихійного лиха через масштабні повені.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Стан стихійного лиха відповідно до чинних нормативних актів Польщі може бути введено на частині або на всій території країни.

"Після консультацій з профільними міністрами та службами я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів про введення стану стихійного лиха", – заявив Дональд Туск у соцмережі Х (Twitter).

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Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. – Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2024

Стан стихійного лиха може застосовуватися в районі, де сталося стихійне лихо, і в районі, де можуть виникнути наслідки цього лиха.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі запропонувати країнам-сусідам, зокрема Польщі, допомогу українських рятувальників у ліквідації наслідків повені через екстремальні опади.

Кілька європейських країн цими вихідними страждають від серйозних повеней. У Польщі, зокрема, після прориву дамби у місто фактично пішло під воду.