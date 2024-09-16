Еврокомиссар Бретон от Франции неожиданно подал в отставку и не войдет в новый состав ЕК

Французский еврокомиссар Тьерри Бретон подал в отставку якобы из-за отказа президента Урсулы фон дер Ляйен включать его в новый состав Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Х (Twitter).

В понедельник Бретон, комиссар по промышленности и внутреннему рынку, опубликовал свое письмо на имя президента Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Он заявил, что несколько дней назад фон дер Ляйен якобы попросила Францию отозвать его кандидатуру в новый состав ЕК "по личным причинам", хотя никак не обсуждала это с ним, в обмен на более влиятельную должность. По его словам, она получила согласие Парижа, и Франция предложит другую кандидатуру.

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"Учитывая последние события... я делаю вывод, что больше не могу выполнять свои должностные обязанности. Поэтому я безотлагательно ухожу в отставку с должности еврокомиссара", – заявил Бретон.

Детали конфликта между Бретоном и президентом Еврокомиссии пока не известны.

В офисе Урсулы фон дер Ляйен пока не прокомментировали его заявление.

Бретону как "тяжеловесу" от одной из ключевых стран ЕС прогнозировали влиятельный портфель.

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