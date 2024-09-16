Харрис осудила политическое насилие после вероятного покушения на Трампа

Вице-президент США Камала Харрис осудила политическое насилие после вероятного покушения на бывшего президента Дональда Трампа 15 сентября.

Об этом сообщает CNN, передает "Европейская правда".

Харрис заявила, что "глубоко встревожена возможным покушением на бывшего президента Трампа".

"Пока собираются факты, я ясно заявляю: политическое насилие недопустимо. Мы все должны работать над тем, чтобы этот инцидент не спровоцировал дальнейшее насилие", – акцентировала она.

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Кроме этого, кандидат в президенты также выразила благодарность Секретной службе США и правоохранительным органам за их действия, отметив, что Трамп находится в безопасности.

Харрис заверила, что администрация президента США Джо Байдена обеспечит Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для выполнения их миссии по защите.

Напомним, Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

В кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Американский президент Джо Байден заявил, что подозреваемый находится под стражей и поручил своей команде обеспечить Секретную службу необходимыми ресурсами для его защиты.

Сам Трамп поблагодарил за "выдающуюся работу" Секретную службу США и других сотрудников правоохранительных органов после вероятной попытки покушения на него.