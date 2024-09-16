В Італії військові охоронятимуть лікарню після скарг медиків на напади

Італійська армія з понеділка, 16 вересня, охороняє медичний персонал лікарні у місті Вібо-Валентія у південному регіоні Калабрія після серії нападів на лікарів і медсестер з боку пацієнтів та їхніх родичів по всій Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Префект Вібо-Валентії Паоло Джованні Грієко схвалив план посилення служб охорони важливих установ у місті, серед яких опинилась лікарня.

Причини такого кроку не були вказані, але їм передували численні напади на медичних працівників, зокрема на півдні Італії.

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Одним із найбільш резонансних став випадок у місті Фоджа, де близько 50 родичів і друзів 23-річної жінки, яка померла під час невідкладної операції, напала на персонал лікарні, змусивши його забарикадуватись в одному з приміщень лікарні.

Після цього керівник Національної федерації лікарів Італії Філіппо Анеллі закликав залучити армію до захисту лікарень і звернувся до прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні з проханням використати фонди ЄС, виділені на боротьбу з COVID-19, для покращення безпеки лікарень.

За підрахунком італійського Міністерства охорони здоров’я, лише у 2023 році по всій Італії було зафіксовано понад 16 тисяч випадків фізичних та словесних нападів на медпрацівників.

Як і інші європейські країни, Італія стикається з кризою національної системи охорони здоров'я. Нестача персоналу посилюється стресовими умовами праці, низькою заробітною платою та обмеженнями державних витрат.

Минулого року смертельне побиття лікарняної психіатрині колишнім пацієнтом призвело до закликів поліпшити охорону психічного здоров'я і намірів уряду пришвидшити реформу.