В Италии военные будут охранять больницу после жалоб медиков на нападения

Итальянская армия с понедельника, 16 сентября, охраняет медицинский персонал больницы в городе Вибо-Валентия в южном регионе Калабрия после серии нападений на врачей и медсестер со стороны пациентов и их родственников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Префект Вибо-Валентии Паоло Джованни Гриеко одобрил план усиления служб охраны важных учреждений в городе, среди которых оказалась больница.

Причины такого шага не были указаны, но им предшествовали многочисленные нападения на медицинских работников, в частности на юге Италии.

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Одним из самых резонансных стал случай в городе Фоджа, где около 50 родственников и друзей 23-летней женщины, умершей во время неотложной операции, напали на персонал больницы, заставив его забаррикадироваться в одном из помещений больницы.

После этого руководитель Национальной федерации врачей Италии Филиппо Анелли призвал привлечь армию к защите больниц и обратился к премьер-министру Джорджии Мелони с просьбой использовать фонды ЕС, выделенные на борьбу с COVID-19, для улучшения безопасности больниц.

По подсчетам итальянского Министерства здравоохранения, только в 2023 году по всей Италии было зафиксировано более 16 тысяч случаев физических и словесных нападений на медработников.

Как и другие европейские страны, Италия сталкивается с кризисом национальной системы здравоохранения. Нехватка персонала усугубляется стрессовыми условиями труда, низкой заработной платой и ограничениями государственных расходов.

В прошлом году смертельное избиение больничного психиатра бывшим пациентом привело к призывам улучшить охрану психического здоровья и намерениям правительства ускорить реформу.