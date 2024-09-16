Орбан балотуватиметься в президенти Румунії

Колишній прем’єр-міністр Румунії та лідер партії Forța Dreptei ("Сила правих") Людовік Орбан оголосив про наміри брати участь у президентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє News.ro.

Під час виступу в парламенті Орбан оголосив про об’єдання своєї партії з Партією народного руху на чолі з Євгеном Томаком.

"Я ухвалив рішення балотуватися на посаду президента, тому що вважаю це своїм моральним обов'язком перед румунськими громадянами і жестом відповідальності за майбутнє Румунії", – заявив лідер "Сили правих", нагадавши про свій 30-річний політичний досвід.

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Орбан додав, що хоче, аби його кандидатура "стала посланням впевненості і надії в майбутньому нашої країни і в можливості кожного румуна досягти успіху в житті".

Людовік Орбан заснував "Силу правих" у грудні 2021 року після того, як рік пробув главою уряду, але очолювана ним тоді Національно-ліберальна партія провалилась на парламентських виборах.

Перший тур президентських виборів у Румунії пройде 24 листопада, а другий – 8 грудня. Нинішній президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, не може лишитися на своїй позиції на третій термін.

Одним із фаворитів вважається колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, який минулого тижня оголосив про висунення своєї кандидатури.

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