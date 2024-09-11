Ексзаступник генсека НАТО оголосив про участь у виборах президента Румунії

Колишній заступник генсека НАТО Мірча Джоане, який подав у відставку зі своєї посади, візьме участь у виборах президента Румунії, запланованих на кінець листопада.

Про це він оголосив 11 вересня у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Джоане відзначив, що йде в президенти, бо знає, що країні "потрібні справжні зміни".

"Я міг би пообіцяти вам ідеальну країну. Видати себе за ідеального політика, сказати, що всі проблеми зникнуть за одну ніч. Але ми всі знаємо, що це не так. Ми не ідеальні. Я не ідеальний. Але знаєте, що ми можемо зробити? Ми можемо працювати. Засукавши рукава, будувати кращу країну", – написав Джоане.

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Румунія потребує лідерів, які слухають, розуміють і діють професійно, додав він.

Раніше Джоане заявив, що оголосить про участь у виборах "після того, як закінчить свою роботу в НАТО".

Джоане 3 вересня подав у відставку перед майбутньою зміною керівництва Північноатлантичного альянсу.

Перший тур президентських виборів у Румунії пройде 24 листопада, а другий – 8 грудня. Нинішній президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, не може лишитися на своїй позиції на третій термін.

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